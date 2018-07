Aus Opposition und Medien weht Trump oft ein harter Wind entgegen – doch nun kommt selbst der erzkonservative US-Sender "Fox News" zu einem vernichtenden Urteil.

Sie nennen ihn "Verräter" und Schlimmeres: Dass Medien und Opposition hart mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht gehen, ist nicht ungewöhnlich – doch nach dem Treffen mit Russlands Präsident Putin, nimmt auch der erzkonservative Sender "Fox News" kein Blatt mehr vor den Mund. Der Sender gilt als Haussender Trumps, der üblicherweise kein schlechtes Wort über den Präsidenten verliert.

"Unsere Beziehungen waren nie schlechter – vor 4 Stunden hat sich das geändert": Donald Trump und Wladimir Putin nach ihrem Treffen in Helsinki. (Quelle: Reuters)

"Es ist schockierend und tadelhaft für einen amtierenden US-Präsidenten, zu sagen, dass er einem ausländischen Führer mehr als den eigenen Geheimdiensten glaubt", heißt es in einem Kommentar, der auf der Webseite des Senders veröffentlicht wurde. "In einer Zeit, in der sich unsere Demokratie schwerwiegenden Gefahren gegenüber sieht, ist es tief verstörend, dass der Präsident sich genau mit dem Land verbündet, das uns attackiert hat."



Damit trifft der Sender genau jenen Ton, den auch führende Republikaner am Montag nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Trump und Putin anschlugen. Senator John McCain hatte Trumps Verhalten einen der "beschämendsten Auftritte" eines US-Präsidenten genannt, die in Erinnerung seien. Der republikanische Kongressabgeordnete Eric Swalwell sagte zu "Fox News": "Da mag eine amerikanische Flagge auf der Bühne gewesen sein – einen amerikanischen Präsidenten habe ich nicht gesehen. Ich habe zwei Verteidiger Russlands gesehen."

.@RepSwalwell on Trump-Putin summit: "There may have been an American flag on that stage— I did not see an American president. I saw two defenders of Russia." #TheStory https://t.co/yDQGEHb5F2 pic.twitter.com/CgJ79NC3hF