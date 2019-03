"Ich bin so dankbar"

Kanada gewährt Snowden-Helferin Asyl

26.03.2019, 09:59 Uhr | AFP

Vanessa Rodel und ihre siebenjährige Tochter nach ihrer Ankunft am Flughafen in Toronto. Kanada hat der Snowden-Helferin Asyl gewährt. (Quelle: Christopher Katsarov/AP/dpa)

Sie hat Snowden geholfen unterzutauchen. Jetzt hat Kanada Vanessa Rodel Asyl gewährt. Ihr hatte zuvor in Hongkong die Abschiebung gedroht.

Eine Helferin des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden hat in Kanada Asyl erhalten. "Jetzt sind wir sicher und frei, ich bin so dankbar", sagte Vanessa Rodel bei ihrer Ankunft mit ihrer siebenjährigen Tochter am Flughafen von Toronto vor Journalisten. Die philippinische Staatsbürgerin hatte Snowden 2013 in ihrer Wohnung in Hongkong versteckt.

Dem Sender Radio Canada zufolge stand Rodel unter Druck der Behörden in Hongkong; Demnach drohte ihr eine Abschiebung in ihr Heimatland. Der Organisation "For the Refugees" zufolge gewährte Kanada der 42-Jährigen und ihrer Tochter im Januar Asyl. Aus Sicherheitsgründen sei dies aber geheimgehalten worden.

Rodel hatte Snowden geholfen unterzutauchen

Rodel zählte zu einer Gruppe von Leuten, die Snowden 2013 halfen, unterzutauchen. Dieser hatte Dokumente des US-Geheimdienstes NSA zu weltweiten Überwachungsprogrammen an die Öffentlichkeit gebracht und musste daraufhin fliehen. Er versteckte sich zunächst in Hongkong, später strandete er auf der Flucht auf einem Moskauer Flughafen. Er lebt seitdem in Russland im Exil.

"Sie haben ihre Türen für mich geöffnet", sagte Snowden Radio Canada über die Menschen, die ihm halfen. Bei Twitter schrieb er über Rodel und deren Tochter: "Nach so vielen Jahren ist die erste Familie, die mir geholfen hat, frei und hat eine Zukunft."

Der Zeitung "National Post" zufolge warten in Hongkong noch fünf weitere Helfer Snowdens auf Antwort auf ihren Asylantrag in Kanada. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wollte sich nicht zu "spezifischen Fällen" äußern.



Außenministerin Chrystia Freeland bestätigte den Bericht indirekt, sagte aber Journalisten, dass sie persönlich nicht in Asylfälle involviert sei. Auf die Frage, ob sich das Gewähren von Asyl in diesen Fällen negativ auf die Beziehungen zu den USA auswirken könne, sagte sie, die Entscheidungen würden von Fall zu Fall getroffen und nicht entsprechend "geopolitischer Beziehungen".