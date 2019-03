"Entscheidender Meilenstein"

USA testen Abwehr gegen Interkontinentalraketen

26.03.2019, 08:43 Uhr | dpa, AFP

Raketenstart auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien: Die US-Armee sprach nach dem Test von einem entscheidenden Meilenstein. (Quelle: dpa)

Aufgeschreckt von den Waffentests in Nordkorea arbeitet die US-Armee an einem Abwehrsystem gegen Interkontinentalraketen. Dieses sei nun erfolgreich getestet worden, so das Pentagon.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein System zur Abwehr von Interkontinentalraketen erfolgreich getestet. Von der Luftwaffenbasis Vandenberg in Kalifornien aus wurden zwei Abfangraketen gegen eine von den Marshallinseln im Pazifik gestartete Interkontinentalrakete eingesetzt, wie das Pentagon mitteilte. Es sei der erste Test dieser Art gewesen.

Auf Youtube hat die US-Armee dieses Video von dem Raketentest veröffentlicht:

Der Chef der Raketenabwehr, Samuel Greaves, sprach von einem "entscheidenden Meilenstein". Das System sei "wichtig für die Verteidigung unserer Heimat". Der Test habe gezeigt, dass die USA ein "leistungsfähiges, zuverlässiges Abschreckungsmittel gegen eine sehr reale Bedrohung haben", sagte er.

Seit 2017 verfügt auch Nordkorea über Interkontinentalraketen. Es testete damals eine Rakete vom Typ Hwasong-15, in deren Reichweite nach Angaben von Experten das gesamte US-Festland liegt.







Die USA haben als Ziel ausgerufen, ihre Raketentechnik zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran sowie China und Russland auszuweiten. In den vergangenen Jahren hatte das US-Militär diverse Raketenabwehrtests gemacht, von denen mehrere fehlgeschlagen waren.