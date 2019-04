Wahlkrimi in Israel

Netanjahu hat gute Chancen auf fünfte Amtszeit

10.04.2019, 07:20 Uhr | dpa, nhr, AFP

Der konservative Likud liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Mitte-Bündnis. 97 Prozent der Stimmen sind ausgezählt – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat gute Aussichten auf eine fünfte Amtszeit.

Nach der Parlamentswahl in Israel ist auch am Mittwochmorgen zunächst unklar geblieben, wer den Auftrag für die Regierungsbildung bekommen wird. Hochrechnungen sahen Netanjahus Partei am Morgen nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen bei rund 35 Parlamentsmandaten.



Seine rechtsgerichtete Likud-Partei erzielte laut Hochrechnungen nach Auszählung fast aller Stimmen damit zwar ähnlich viele Sitze wie die Liste Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz. Zusammen mit anderen rechten Parteien käme Likud demnach aber auf eine Mehrheit von rund 65 der 120 Knesset-Sitze. Umfragen hatten schon vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt. Das offizielle Wahlergebnis wird im Verlauf des Mittwoch erwartet.

Zwei Fernsehsender sahen zuvor das rechte Lager mit Netanjahus konservativem Likud, den strengreligiösen und siedlerfreundlichen Parteien mit 64 bis 66 Mandaten klar vorn. Das Mitte-Links-Lager mit Gantz' Bündnis Blau-Weiß, der Arbeitspartei, der linken Merez-Partei und den arabischen Parteien erhielt dabei 54 bis 56 Mandate.

Beide erklärten sich zum Sieger

Bei einem weiteren Fernsehsender kamen beide Lager auf jeweils 60 Mandate. Für eine Regierungsmehrheit sind mindestens 61 von 120 Mandaten notwendig. Auch mehrere Stunden nach Schließung der Wahllokale lagen in der Nacht zum Mittwoch zunächst nur Teilergebnisse vor. Diese ließen jedoch noch keine verlässlichen Schlüsse auf das Endergebnis zu. Für gewöhnlich lässt sich nach israelischen Wahlen bis zum Morgen danach eine klare Tendenz ablesen.

Angesichts des sich abzeichnenden knappen Ausgangs bei den Parlamentswahlen in Israel haben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Benny Gantz den Wahlsieg jeweils für sich beansprucht. Die von der rechtsgerichteten Likud-Partei angeführte Liste habe einen "klaren Sieg" errungen", sagte Netanjahu am Dienstagabend.

Weiter erklärte er: "Der rechte Block unter Führung des Likud hat eindeutig gesiegt. Ich danke den israelischen Bürgern für ihr Vertrauen. Ich werde noch heute Nacht damit beginnen, gemeinsam mit meinen natürlichen Partnern eine rechte Regierung aufzubauen."

Ex-Generalstabschef Gantz bezeichnete seine Liste Blau-Weiß dagegen als den "klaren Sieger": "Wir haben gewonnen."

Kontrahenten schließen Koalition miteinander aus

Rechnerisch möglich ist auch eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings hatten sowohl Netanjahu als auch Gantz im Wahlkampf gesagt, sie würden nicht mit dem jeweils anderen in einer Regierung sitzen. Rechnerisch möglich ist auch eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings besteht auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Gantz könnte sich dabei zum Beispiel von den arabischen Parteien tolerieren lassen.

Präsident Reuven Rivlin entscheidet nun, wer Koalitionsverhandlungen aufnehmen darf. Dazu holt er sich von allen Fraktionen Empfehlungen für das Amt des Ministerpräsidenten ein. Wer danach die größten Chancen für die Bildung einer Regierungskoalition hat, erhält dafür zunächst vier Wochen Zeit. Er kann aber danach noch zwei Wochen Verlängerung beantragen. Üblicherweise erhält den Auftrag der Vorsitzende der Fraktion mit den meisten Stimmen. Wichtig ist aber auch die Zahl der Empfehlungen der verschiedenen Fraktionen.

Das zentrale Wahlkomitee wird planmäßig bis 17. April die offiziellen Ergebnisse mitteilen. Bis 23. April wird Präsident Rivlin entscheiden, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Für den 23. April ist die feierliche Eröffnungssitzung der 21. Knesset geplant. Bis Ende Mai wird erwartet, dass die neuen Koalitionspartner ihren Vertrag unterzeichnen. Damit könnte bis Anfang Juni eine neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen.

Trump will seinen Friedensplan vorstellen

US-Präsident Donald Trump will nach der Wahl seinen lange erwarteten Friedensplan zur Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern präsentieren.

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, kritisierte das Wahlergebnis. "Israelis haben dafür gestimmt, den Status quo zu erhalten, was die Besatzung von Palästina angeht", schrieb Erekat auf Twitter. "Prognosen zeigen, dass nur 18 Mitglieder des Parlaments mit 120 Sitzen zwei Staaten in den Grenzen von 1967 unterstützen."





Netanjahu ist seit 2009 durchgängig im Amt und war auch von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Er steht aktuell wegen Korruptionsvorwürfen massiv unter Druck. Bisher sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Vorwürfe die Koalitionsverhandlungen beeinflussen könnten. Netanjahus bisherige Koalitionspartner haben sich hinter den Ministerpräsidenten gestellt.