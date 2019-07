Erste Lieferung angekommen

Russische Raketen: Nato warnt Türkei

12.07.2019, 13:52 Uhr | dpa, nhr, ds

In Ankara: Die ersten russischen Luftabwehr-Raketen sind in der Türkei angekommen. (Quelle: t-online.de)

Erste Teile des russischen Raketenabwehrsystems S-400 sind in der Türkei angekommen. Das Projekt steht in der Kritik, da Nato-Partner darin eine Entfernung von der Militärallianz sehen.

Die erste Lieferung des umstrittenen russischen Raketenabwehrsystems S-400 ist in der Türkei angekommen. In einer Stellungnahme der Abteilung für Verteidigungsindustrie im Präsidialpalast hieß es am Freitagvormittag, dass das erste Flugzeug in der Hauptstadt Ankara gelandet sei. In den kommenden Tagen werde es weitere Lieferungen geben.

Trotz der Proteste der USA hatte die umstrittene Lieferung russischer S-400-Raketen am Freitagmorgen begonnen. Die Nato-Partner der Türkei lehnen die Lieferung der russischen Waffen ab, die Regierung in Washington hat Ankara mit Konsequenzen gedroht.

Die Pläne der Türkei zum Kauf des russischen Luftabwehrsystems sorgen seit Monaten für Streit mit den USA. Washington fürchtet, dass durch die Installation des russischen Systems beim Nato-Partner Türkei die Sicherheit der eigenen Flugzeuge gefährdet würde. Sie drohen daher, der Türkei keine F-35-Kampfflugzeuge zu liefern. Die Türkei ist an der Produktion des neuen Kampfjets beteiligt und hat 116 Stück bestellt.







In der Türkei besteht die Sorge, dass die Verhängung von US-Sanktionen die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft hart treffen wird. Im Westen wird der Kauf der russischen Raketen als weiterer Schritt gesehen zur Abwendung der Türkei von ihren Nato-Partnern.