Thema für UN-Sicherheitsrat

Nordkorea bestätigt Raketentests – für Trump noch kein Problem

01.08.2019, 06:36 Uhr | rtr

Nordkorea testet weiter Raketen. Nun hat das Land auch die jüngsten Abschüsse bestätigt. Während sich die UN nun mit den Test beschäftigen will, sind sie für die Trump Regierung noch kein Grund zur Sorge.

Nordkorea hat die jüngsten Raketentests bestätigt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe am Mittwoch den ersten Abschuss eines neuen Raketensystems überwacht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Das südkoreanische Militär hatte von mindestens zwei Abschüssen an der Ostküste Nordkoreas berichtet. Die Geschosse seien 250 Kilometer geflogen und dann ins Meer gestürzt.

Diplomaten zufolge soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag mit dem Thema befassen. Nordkorea ist wegen seiner Raketentests und seines Atomprogramms international weitgehend isoliert und mit Sanktionen belegt.







Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, sagte dem Sender Fox Business, die jüngsten Tests mit Kurzstreckenraketen widersprächen noch nicht den Versprechen von Kim. "Aber man muss die Frage stellen, wann die richtige Diplomatie beginnt." Die USA warteten noch auf eine Antwort, wann die Gespräche über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel starten könnten.