Trump verkündet Einigung im Handelsstreit

Durchbruch im Streit zwischen China und den USA: Beide Länder erzielen im Handelskonflikt eine Einigung und wenden somit neue Strafzölle ab. Dies bestätigte Donald Trump nun auf Twitter.

Die USA und China haben sich auf Details eines Teilhandelsabkommens verständigt und damit die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Das schrieb US-Präsident Donald Trump am Freitag auf Twitter – rund zwei Monate, nachdem er erstmals von einer grundsätzlichen Einigung auf ein Teilabkommen mit Peking gesprochen hatte.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....