Schotten wollen neue Abstimmung über Unabhängigkeit

24.01.2021, 15:42 Uhr | AFP, t-online

Demonstration für schottische Unabhängigkeit 2020: Eine Mehrheit im Land will einer Umfrage zufolge näher an die EU, weg von Großbritannien. (Quelle: Julien Marsault/imago images)

Die Mehrheit der Schotten will einer neuen Umfrage zufolge ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien. Bisher lehnt der britische Premier das rundweg ab.

Laut einer Umfrage der Zeitung "Sunday Times" will eine Mehrheit der schottischen Bevölkerung ein neues Referendum über eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon versprach eine "legale" neue Abstimmung. Sie wolle dafür bei der Wahl des schottischen Parlaments im Mai um die Zustimmung der Bevölkerung bitten, sagte sie dem Sender BBC am Sonntag.

Nicola Sturgeon: Schottlands Regierungschefin erhält für ihren Vorstoß scharfe Kritik von der Regierung in London: (Quelle: Jeff J. Mitchell/PA Wire/imago images)



Der britische Premierminister Boris Johnson lehnt ein solches Referendum bisher ab. Er sagte, solche Volksabstimmungen sollten "nur einmal pro Generation" stattfinden. Am Sonntag berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf Regierungskreise, der Premier werde eine Forderung nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum "rundweg ablehnen".

50 Prozent wünschen neues Referendum

Schottlands Regierungschefin Sturgeon berief sich auf jüngste Umfragen. Diese zeigten, "dass eine Mehrheit der Menschen in Schottland die Unabhängigkeit wollen", sagte Sturgeon.

Eine Meinungsumfrage der "Sunday Times" hatte ergeben, dass 50 Prozent der schottischen Wähler ein neues Referendum innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen und 49 Prozent für eine Unabhängigkeit stimmen würden. 44 Prozent lehnen die Unabhängigkeit demnach ab.

53 Prozent der Wähler würden der Umfrage zufolge außerdem für einen erneuten Beitritt zur EU stimmen. Bei dem Brexit-Referendum 2016 hatten zwar 51,9 Prozent der Briten für den EU-Austritt gestimmt, 62 Prozent der Schotten votierten damals aber für den Verbleib in der Europäischen Union.

Johnson: "Keine einende Kraft auf nationale Stimmung"

2014, vor dem Brexit und der Corona-Krise, hatten die Schotten mit 55 Prozent der Stimmen gegen eine Unabhängigkeit votiert. Johnson hatte gesagt, dass ein solches Referendum erst wieder in einer Generation stattfinden sollte und das mit der Stimmung im Land begründet: Volksabstimmungen hätten "keine besonders einende Kraft auf die nationale Stimmung".

Der britische Premier Boris Johnson: Er wollte den Brexit, eine erneute Abstimmung zur Unabhängigkeit Schottlands will er nicht. (Quelle: Mark Thomas Parsons/imago images)



Sturgeons SNP, die am Sonntag über einen "Fahrplan für ein Referendum" beriet, will zunächst bei der britischen Regierung eine Erlaubnis dafür beantragen. Wird diese Bitte abgelehnt, will die Partei eine eigene Regelung für ein Referendum durchsetzen. Jeder rechtlichen Anfechtung aus London solle sich "energisch" widersetzt werden. Die "Sunday Times" zitierte eine Umfrage, die Sturgeons Partei bei der Wahl im Mai einen "Erdrutschsieg" voraussagt.