Nach Ausschreitungen

Polizei lässt Absperrungen in Ost-Jerusalem räumen

26.04.2021, 00:36 Uhr | AFP

Polizisten und Demonstranten rangeln an Absperrungen zum Damaskus-Tor an der Jerusalemer Altstadt. (Quelle: Ammar Awad/Reuters)

Die Promenade an der Altstadt in Jerusalem ist wieder zugänglich. Die israelische Polizei gab den Weg trotz weiterer Demonstrationen für die Öffentlichkeit frei.

Nach nächtelangen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern in Ost-Jerusalem hat die israelische Polizei eine Promenade um die israelisch besetzte Jerusalemer Altstadt freigegeben. Während mehrere hundert Palästinenser am Sonntagabend am Damaskus-Tor zur Altstadt demonstrierten, ließen Polizeibeamte zu, dass Absperrungen vor der Promenade entfernt wurden, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Per Megafon erklärten Polizisten, der Zugang sei für alle geöffnet.

Zuvor hatte es seit Donnerstag drei Abende in Folge gewaltsame Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der Polizei gegeben. Auslöser war eine Demonstration rechtsextremer Israelis, die unter "Tod den Arabern"-Rufen durch die Altstadt gezogen waren. Zuvor waren die Spannungen zwischen muslimischen Palästinensern und jüdischen Israelis durch eine Reihe von Videos angeheizt worden. Sie zeigten, wie junge Araber ultra-orthodoxe Juden angreifen und wie jüdische Extremisten nachts Araber auf der Straße schikanieren.