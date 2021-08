Eklat um Sprinterin

Timanowskaja ändert Fluchtroute – erst Wien, dann Warschau

04.08.2021, 09:43 Uhr | dsl, dpa, aj, sid, AFP

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja will aus Angst vor der Regierung nicht in ihre Heimat zurückkehren. Nun ist sie von Tokio nach Wien gereist. Von dort soll es weiter nach Polen gehen – wo die Sportlerin auf Sicherheit hofft.

Die belarussische Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja ist vom Flughafen der japanischen Hauptstadt Tokio nach Wien abgeflogen. Die 24-Jährige sollte eigentlich einen Direktflug nach Polen nehmen, stieg am Mittwoch aber in letzter Minute in eine Maschine nach Österreich, wie ein Flughafenbeamter gegenüber Journalisten mitteilte. Es wird erwartet, dass sie von Wien nach Warschau weiterreisen wird. Das österreichische Außenministerium bestätigte den Flug.

Polen hatte Timanowskaja zuvor ein humanitäres Visum erteilt. Warschau werde alles tun, "was notwendig ist, um ihr zu helfen, ihre Sportkarriere fortzusetzen", erklärte Polens Vize-Außenminister Marcin Przydacz. Auch Timanowskajas Ehemann Arseni Zdanewitsch war nach eigenen Angaben aus dem autoritär regierten Belarus geflüchtet und hält sich zur Zeit in der Ukraine auf.

24-Jährige wirft Delegation Entführungsverusch vor

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat unterdessen ein Disziplinarverfahren gegen das NOK aus Belarus eingeleitet. Das erklärte Sprecher Mark Adams. Das Verfahren folgt auf die "formelle Untersuchung", die das IOC am Tag zuvor angekündigt hatte. Befragt werden sollen Leichtathletik-Coach Juri Moisewitsch und Funktionär Artur Schumak zum Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja.

Die 24-Jährige hatte ihrer Delegation einen Entführungsversuch vorgeworfen. Sie sollte gegen ihren Willen zur Rückreise nach Belarus gezwungen werden, nachdem sie das Trainerteam öffentlich kritisiert hatte. Aus Angst vor Sanktionen in ihrer Heimat wandte sie sich an die Polizei und das IOC und bekam Hilfe von der polnischen Botschaft in Tokio.

Kristina Timanowskaja: Die belarussische Sprinterin entging wohl nur knapp einer Entführung. (Quelle: Martin Meissner/dpa)



Timanowskaja wurde in einem Van mit Polizeieskorte zum Flughafen gebracht. Mit Gesichtsmaske und Sonnenbrille bekleidet verschwand sie in Begleitung mehrerer Sicherheitsbeamter in einem Aufzug zu einem VIP-Bereich. Sie äußerte sich nicht vor wartenden Reportern.

"Der Trainer sagte mir, dass ich 40 Minuten habe"

"Das polnische Außenministerium hat schon Kontakt mit mir aufgenommen, und auch der Leichtathletik-Verband hat mir Unterstützung zugesagt. Ich hoffe sehr, dass ich in Polen in Sicherheit sein werde", sagte Timanowskaja der "Bild". Ihr Fall hatte einen politischen Skandal ausgelöst. Welche Konsequenzen dem Nationalen Olympischen Komitee aus Belarus drohen, ist noch ungewiss. Athletenverbände hatten den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio gefordert.

Die Athletin erzählte, wie sie den Vorfall erlebte: "Unser Cheftrainer ist zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, dass ich am 200-Meter-Sprint am Montag nicht mehr teilnehmen werde", so Timanowskaja. "Der Trainer sagte mir, dass ich 40 Minuten habe, um meine Sachen zu packen und zum Flughafen zu fahren."



Hausarrest oder Haftstrafe?

Die Athletin habe gespürt, dass sie in einer missliche Lage steckt. Sie habe instinktiv entschieden, nicht nach Belarus zurückzukehren, "weil er (ihr Trainer, Anm. d. Red.) mir schon am Abend gesagt hatte, dass ich Probleme bekommen könnte, wenn ich zurückkehre". Welche Probleme auf sie konkret zugekommen wären, lässt Timanowskaja offen. Oppositionelle vermuten, dass der Sportlerin ein Hausarrest oder gar eine Haftstrafe gedroht hätten.

Am Flughafen angekommen, schund Timanowskaja mit Telefonaten Zeit, um sich im entscheidenden Moment von ihren belarussischen Begleitern abzusetzen und japanische Polizeibeamte anzusprechen. Diese brachten sie in einem Flughafenhotel in Sicherheit.

Internationale Kritik an Belarus

Timanowskaja sagte der "Bild", es sei ihr nicht um Politik gegangen. "Ich habe nur kritisiert, dass unsere Chef-Trainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten", erklärte sie. "Dass das solche Ausmaße annehmen und zu einem politischen Skandal werden kann, hätte ich nie gedacht."

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki attackierte die belarussische Spitze um Machthaber Alexander Lukaschenko scharf. Er forderte, die "Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet" müsse auf "entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen".



Außenminister Heiko Maas (SPD) kritisierte die Regierung von Belarus als politisch und moralisch bankrott. Sportler-Bündnisse wie Athleten Deutschland und Global Athlete machten sich für eine Sperre des Belarussischen Olympischen Komitees stark.