Aktualisiert am 24.05.2022 - 11:27 Uhr

In Davos in den Schweizer Alpen geht die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) weiter. Wichtigstes Thema bleibt der Krieg in der Ukraine. Nach einer Rede von EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen spricht auch Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg ├╝ber die aktuelle Lage im Kriegsgebiet.