Aktualisiert am 24.05.2022 - 11:38 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2022 - 11:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen noch einmal zum Anlass genommen, um ├╝ber den Ukraine-Krieg zu sprechen. Dabei ging sie auch auf den Wiederaufbau ein.

EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen hat beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos ├╝ber den Krieg in der Ukraine gesprochen und noch einmal die Einigkeit der Welt im Kampf gegen die russische Invasion bekr├Ąftigt. F├╝r den Wiederaufbau der Ukraine werde man auch beschlagnahmte russische Gelder nutzen. "Wir sollten daf├╝r jeden Stein umdrehen ÔÇô wenn m├Âglich auch russische Verm├Âgenswerte, die wir eingefroren haben", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin am Dienstag in Davos. Es gehe darum, die Sch├Ąden des zerst├Ârerischen Furors von Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin zu beheben und die Zukunft der Ukraine nach den W├╝nschen ihrer B├╝rger zu gestalten.