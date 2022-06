Nie mehr "Truthahn" T├╝rkei wechselt offiziell den Namen Von afp Aktualisiert am 04.06.2022 - 18:57 Uhr Lesedauer: 1 Min. Recep Tayyip Erdo─čan: Der t├╝rkische Pr├Ąsident nutzt den Namenswechsel, um sich innenpolitisch zu profilieren. (Quelle: Xinhua/imago-images-bilder)

Um Missverst├Ąndnisse zu vermeiden, soll die bisherige englische Bezeichnung f├╝r die T├╝rkei nicht mehr verwendet werden. Doch ist das alles? Experten sehen auch innenpolitische Gr├╝nde.

Die Vereinten Nationen haben den Namenswechsel der T├╝rkei best├Ątigt: Das Land wird ab sofort in allen Sprachen T├╝rkiye genannt. Die englische Bezeichnung Turkey werde auf Bitten der Regierung in Ankara nicht mehr verwendet, teilte UN-Sprecher St├ęphane Dujarric mit. Zuvor hatte die T├╝rkei einen entsprechenden Antrag gestellt.

Der t├╝rkische Au├čenminister Mevl├╝t ├çavu┼čo─člu hatte am Dienstag ein Foto getwittert, das zeigte, wie er den an UN-Generalsekret├Ąr Ant├│nio Guterres gerichteten Brief unterzeichnet. Die ├änderung sei Teil der von Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdo─čan gestarteten Initiative zur "Steigerung des Markenwerts unseres Landes", erkl├Ąrte ├çavu┼čo─člu.

"Erdogan in der Rolle des Besch├╝tzers"

Mit der offiziellen Umbenennung auf internationalem Parkett will die T├╝rkei au├čerdem die englische Bezeichnung Turkey, die auch Truthahn bedeutet, loswerden. Bei der Kennzeichnung seiner Produkte setzt das Land bereits seit L├Ąngerem auf "Made in T├╝rkiye" anstatt auf "Made in Turkey".