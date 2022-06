Berichte: Nordkorea schießt erneut ballistische Raketen ab

Aktualisiert am 05.06.2022 - 04:08 Uhr

Aktualisiert am 05.06.2022 - 04:08 Uhr

Ungeachtet internationaler Sanktionen hat Nordkorea nach s├╝dkoreanischen Angaben erneut offenbar mehrere ballistische Raketen abgeschossen. Nordkorea habe die "nicht identifizierte(n) ballistische(n) Rakete(n)" ins Japanische Meer geschossen, erkl├Ąrte der Generalstab der s├╝dkoreanischen Armee am Sonntag. In sp├Ąteren Berichten ist von acht Raketen die Rede.

Zuvor hatte Nordkorea in diesem Jahr bereits 23 Raketentests vorgenommen. Zuletzt schoss das international isolierte kommunistische Land am 25. Mai drei Raketen ab, darunter mutma├člich seine gr├Â├čte Interkontinentalrakete. Die US-Regierung verh├Ąngte daraufhin neue Sanktionen gegen Nordkorea. Im UN-Sicherheitsrat scheiterten die USA mit ihrem Vorsto├č f├╝r h├Ąrtere internationale Sanktionen gegen Pj├Ângjang allerdings am Veto von China und Russland.