NGO: Iran vollstreckt zwölf Todesurteile

Wegen Drogendelikten und Mord NGO: Iran vollstreckt zw├Âlf Todesurteile Von afp 08.06.2022 - 05:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine iranische Flagge weht an einem Feiertag in Teheran (Archivbild): Das Land soll zw├Âlf Menschen hingerichtet haben. (Quelle: Morteza Nikoubazl/imago-images-bilder)

Nach Berichten einer Menschenrechtsorganisation sollen im Iran zw├Âlf Menschen hingerichtet worden sein. Sie sollen Angeh├Ârige einer sunnitischen Minderheit sein.

Im Iran sind nach Angaben einer NGO zw├Âlf H├Ąftlinge hingerichtet worden. Die elf M├Ąnner und Frauen seien am Montag in einem Gef├Ąngnis in der s├╝d├Âstlichen Provinz Sistan-Balutschistan geh├Ąngt worden, teilte die in Norwegen ans├Ąssige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) am Dienstag mit. Sie geh├Ârten demnach der Minderheit der Belutschen an, die sich im mehrheitlich schiitischen Iran gr├Â├čtenteils zum sunnitischen Islam bekennen.

Sechs der zw├Âlf Hingerichteten, die in einem Gef├Ąngnis in Sahedan inhaftiert waren, waren wegen Drogendelikten verurteilt worden, gegen die anderen sechs war die Todesstrafe wegen Mordes verh├Ąngt worden. Die Exekutionen wurden weder in iranischen Medien gemeldet noch von den Beh├Ârden best├Ątigt.

Sorge wegen religi├Âser Herkunft von Verurteilten

Aktivisten sind seit langem besorgt dar├╝ber, dass Hinrichtungen im Iran unverh├Ąltnism├Ą├čig h├Ąufig Angeh├Ârige ethnischer und religi├Âser Minderheiten treffen, insbesondere Kurden im Nordwesten, Araber im S├╝dwesten und Belutschen im S├╝dosten des Landes.

"Die von Iran Human Rights gesammelten Daten zeigen, dass 21 Prozent aller Hinrichtungen im Jahr 2021 auf Belutschen entfielen, die nur zwei bis sechs Prozent der iranischen Bev├Âlkerung ausmachen", erkl├Ąrte die NGO.

Opposition sieht Rekord bei Hinrichtungen im Iran

Der Nationale Widerstandsrat des Iran sprach ebenfalls von zw├Âlf Hinrichtungen am Montag in Sahedan. "Angesichts der sich ausweitenden Proteste der Bev├Âlkerung hat das klerikale Regime die Repression und die T├Âtungen versch├Ąrft und einen noch nie dagewesenen Rekord an Hinrichtungen aufgestellt", erkl├Ąrte die in Paris ans├Ąssige Oppositionsgruppe.