Vor Gipfel Nato will 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen Von dpa Aktualisiert am 27.06.2022 - 14:52 Uhr Lesedauer: 3 Min. Nato-Manöver in der Oberlausitz (Archivbild 2019): Die EingreifkrÀfte sollen von 40.000 auf 300.000 erhöht werden. (Quelle: Rainer Weisflog/imago-images-bilder)

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Madrid hat sich GeneralsekretĂ€r Stoltenberg geĂ€ußert: Die Eingreiftruppe des VerteidigungsbĂŒndnisses soll um fast das Achtfache wachsen.

Die Nato will die Zahl ihrer schnellen EingreifkrĂ€fte auf "weit ĂŒber 300.000 Soldaten" erhöhen. Das kĂŒndigte GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg am Montag vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid an. Bislang umfasst die Nato-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten.

Der geplante Umbau der NRF ist Teil eines neuen StreitkrĂ€fte-Modells fĂŒr das gesamte BĂŒndnisgebiet. Dieses sieht mehr KrĂ€fte in hoher Bereitschaft vor. Zudem sollen KrĂ€fte auch bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Damit könnten deutsche Soldaten etwa fest dafĂŒr eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstĂŒtzen.

GefechtsverbÀnde sollen auf Brigade-Niveau aufgestockt werden

Nach Angaben von Stoltenberg hat der Schutz der Ostflanke oberste PrioritĂ€t des BĂŒndnisses mit derzeit 30 Mitgliedstaaten. Er erwarte, dass bei dem am Dienstag beginnenden Nato-Gipfel deutlich gemacht werde, dass die Alliierten Russland als die "bedeutendste und direkteste Bedrohung" ansehen, sagte er am Montag.

Stoltenberg zufolge sollen deswegen auch die existierenden multinationalen Nato-GefechtsverbÀnde in den Mitgliedstaaten an der Ostflanke auf Brigade-Niveau ausgebaut werden. Derzeit umfasst beispielsweise der Nato-GeschÀftsverband in Litauen 1.600 Soldaten. Eine Brigade besteht in der Regel aus etwa 3.000 bis 5.000 Soldaten.

Deutschland hat bereits angekĂŒndigt, dass es die Kampftruppen-Brigade in Litauen fĂŒhren will. In dem an die russische Exklave Kaliningrad grenzenden Land ist die Bundeswehr aktuell mit rund 1.000 Soldaten FĂŒhrungsnation in dem existierenden Nato-Gefechtsverband. Die Battlegroup ist in die litauische Infanterie-Brigade "Iron Wolf" eingegliedert.