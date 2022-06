Italiens Regierungschef Mario Draghi bricht Nato-Gipfel ab

Am Donnerstag soll der Nato-Gipfel in Madrid weiter gehen ÔÇô allerdings ohne Mario Draghi. Der Italiener reist ├╝berraschend vorzeitig nach Rom zur├╝ck.

Italiens Ministerpr├Ąsident Mario Draghi hat den Nato-Gipfel in Madrid vorzeitig verlassen. Der parteilose Regierungschef werde am Donnerstag an einer Kabinettssitzung seiner Mehrparteienregierung in Rom teilnehmen, teilte sein Amtssitz am Mittwochabend mit. Beim Nato-Gipfel l├Ąsst sich Draghi von Verteidigungsminister Lorenzo Guerini vertreten. Nach Medienberichten sind Spannungen innerhalb der Regierung Grund f├╝r die ├╝berraschende R├╝ckkehr.