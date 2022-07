Baerbock über Klimakrise: "Das schwierigste Sicherheitsproblem unserer Zeit"

"Eine eklatante Ungerechtigkeit"

Palau erscheine wie ein echtes Paradies, betonte Baerbock. "Aber wir k├Ânnen uns auch gut vorstellen, was mit diesem friedlichen Paradies passieren wird, wenn der Meeresspiegel noch weiter steigt." So b├Âten Schulen, die in K├╝stenn├Ąhe gebaut werden, den Kindern keinen sicheren Ort mehr. Kulturst├Ątten k├Ânnten buchst├Ąblich untergehen. Und viele Anwohner m├╝ssten sich eine schreckliche Frage stellen: "Eine Frage, die ich mir pers├Ânlich kaum vorstellen kann: 'Werden unsere H├Ąuser in 30 oder 50 Jahren noch hier sein?'"

Keine Weltregion leide so sehr unter der Klimakrise wie die Pazifikstaaten ÔÇô und das, obwohl deren Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen so gering sei. "Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit", sagte Baerbock. Um die angestrebten Klimaziele zu erreichen, m├╝ssten vor allem die weltweit gr├Â├čten CO2-Emittenten die Treibhausgasemissionen schneller senken, so auch Deutschland. "Wir sind nicht Ozeane voneinander entfernt, sondern stehen Seite an Seite", rief Baerbock den Menschen in Palau zu.