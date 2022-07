Japan-Besuch: Baerbock positioniert sich in Nagasaki zu Atomwaffen

In Japan erinnert die Au├čenministerin an Opfer durch den Einsatz von Atomwaffen. Die g├Ąnzliche Abr├╝stung sei "noch ein langer Weg".

Au├čenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des Schreckens durch den US-Atombombenabwurf auf Nagasaki am 9. August 1945 eindringlich f├╝r eine Welt ohne Atomwaffen geworben. Der Angriff auf die Stadt sei ein Mahnmal daf├╝r, gemeinsam an einer Welt ohne Atomwaffen zu arbeiten, "auch wenn wir davon sehr weit entfernt sind", sagte die Gr├╝nen-Politikerin am Sonntag in Nagasaki zum Auftakt ihres zweit├Ągigen Antrittsbesuchs in Japan. Auch angesichts dessen, dass gerade in j├╝ngster Zeit die Zahl der Atomwaffen weltweit eher zu- als abgenommen habe, sei es f├╝r die Bundesregierung wichtig, sich weiterhin "f├╝r Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen" starkzumachen ÔÇô auch wenn es bis dahin ein langer Weg sei.