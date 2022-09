Konflikt im Kaukasus: Armenien verkündet Waffenruhe mit Aserbaidschan

Aktualisiert am 15.09.2022 - 00:47 Uhr

Aktualisiert am 15.09.2022 - 00:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Neue Kämpfe seit Dienstag

Der Konflikt zwischen den beiden Ländern schwelt schon lange. Nach einem ersten Krieg in den 1990er-Jahren hatten sich die beiden Kaukasusstaaten im Herbst 2020 Kämpfe um die umstrittene Region Bergkarabach geliefert. Die sechswöchigen Gefechte mit mehr als 6.500 Toten wurden durch ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen beendet. Dabei musste Armenien große Gebiete aufgeben. Anfang August dieses Jahres war die Gewalt erneut aufgeflammt.

In den neue Kämpfen seit der Nacht zu Dienstag wurden nach Angaben von Ministerpräsident Nikol Paschinjan mehr als 100 Armenier getötet. 50 Quadratkilometer armenisches Gebiet seien in der Hand des Gegners, sagte er im Parlament. Die aserbaidschanische Seite sprach von 54 Toten in ihren Streitkräften.