Diese heftige Explosion soll das Ergebnis eines Luftschlags der israelischen Armee sein. Nach Militärangaben wurde ein Waffenlager der Terrororganisation Hamas in Gaza getroffen. Das Video veröffentlichte die israelische Armee selbst.



Ein weiterer Luftschlag habe eine Gruppe Terroristen getroffen, die in den Straßen patrouillierten. Ob die Angriffe am Mittwoch erfolgten oder bereits vor einigen Tagen, ließ sich nicht eindeutig verifizieren.



Die israelische Armee geht im Gazastreifen derzeit nicht nur aus der Luft gegen die Terrororganisation Hamas vor. Auch Bodentruppen sind vor Ort im Einsatz, wie Bilder des Militärs zeigen. In zahlreichen Orten suchen die Soldaten nach Hamas-Mitgliedern.

Dabei kommen auch Bagger zum Einsatz, um Tunnelsysteme der Terroristen aufzuspüren.