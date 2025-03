Eine Atomrakete in einem Museum in den USA (Symbolbild): Der französische Präsident hat sich für ein eigenes EU-Atomwaffenprogramm ausgesprochen. (Quelle: imageBROKER/Erich Schmidt/imago-images-bilder)

Ein deutscher Wissenschaftler sieht die Notwendigkeit von mehr als 1.000 weiteren Atomwaffen in Europa, um mit dem russischen Arsenal mithalten zu können. Maximilian Terhalle, Gastwissenschaftler an der Hoover Institution der Stanford University, sagte dem britischen "Telegraph", Putin verfüge über mindestens 1.550 nukleare Langstreckenraketen, während Europa nur über einige hundert verfüge.

Nur 450 europäische Atomraketen

Der Wissenschaftler, der auch in Hamburg an der Führungsakademie der Bundeswehr lehrt, fordert, dass Europa mit Russland gleichzieht. Nur so könne eine Abschreckung Putins funktionieren. Frankreich und Großbritannien hätten etwa 450 Langstreckenraketen mit strategischen Nuklearsprengköpfen – also solchen, die einen Krieg schnell entscheiden können. Hinzu kämen etwa 200 kleinere, taktische Atomwaffen. Die USA sollen über etwa 5.000 Raketen verfügen.