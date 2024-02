Es gibt keinen Zweifel daran, dass Alexej Nawalny im Knast umgebracht worden ist. Putins Plan, seinen erbittertsten Gegner so gut zu verstecken, dass ihn niemand mehr finden kann, und dort so lange zu foltern, bis er nachgibt, ging daneben. Obwohl Nawalny wirklich ans Ende der Welt, nach Charp, nördlich des Polarkreises verbannt wurde, gelang es dem Regime nicht, jeden Kontakt zwischen Alexej und der Außenwelt abzubrechen.

So haben seine Freunde, seine Familie, seine Kollegen immer wieder Neuigkeiten von ihm bekommen. Nawalnys Anwälte stellten den Kontakt her. Seine Frau, die zurzeit in München bei der Sicherheitskonferenz ist, veröffentlichte gerade eine Grußkarte, die sie von ihrem Mann zum Valentinstag bekam. Er war guter Dinge. Einen Tag vor seinem Tod hatte er eine Videoschalte mit einem Gericht in der Stadt Wladimir.