Das israelische Militär hat verkündet, dass seit Sonntag jeden Tag im Gazastreifen eine "taktische Pause militärischer Aktivitäten" herrschen wird. Damit sollen humanitäre Hilfen an Palästinenserinnen und Palästinenser geliefert werden können. Beim israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sorgt dieses Vorgehen allerdings für Unmut, denn abgesprochen war das nicht. Das berichtet "Times of Israel" (TOI).

Jeden Tag zwischen acht Uhr morgens und 19 Uhr abends sollen die Kämpfe entlang einer Route zwischen dem Grenzübergang Kerem Shalom zum östlichen Stadtrand von Rafah und weiter nach Norden in Richtung Khan Junis pausieren. Das teilte das israelische Militär am Sonntag mit und erklärte: "Dies ist ein weiterer Schritt in den humanitären Hilfsbemühungen, die von den IDF und COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories) seit Beginn des Krieges durchgeführt wurden."