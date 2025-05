Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump kündigt ein Telefonat mit Putin für Montag an

Von t-online Aktualisiert am 17.05.2025 - 17:28 Uhr Lesedauer: 42 Min.

Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich erneut per Telefon direkt austauschen. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump hat angekündigt, sich am Montag mit seinem russischen Amtskollegen Putin austauschen zu wollen. Alle Entwicklungen zum Angriff auf die Ukraine im Newsblog.

"Blutbad beenden" – Trump kündigt Telefongespräch mit Putin an

In den Bemühungen um ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will US-Präsident Donald Trump am Montag erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Es sei für 10:00 Uhr (US-Ortszeit) ein Telefonat geplant, kündigte Trump auf Truth Social an.

"Ich werde am Montag um 10:00 Uhr telefonisch mit Präsident Wladimir Putin von Russland sprechen", schreibt der frühere US-Präsident Donald Trump auf der Plattform. Das Ziel des Gesprächs sei, das "Blutbad" zu beenden, bei dem wöchentlich "durchschnittlich mehr als 5000 russische und ukrainische Soldaten sterben". Anschließend wolle er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mit "verschiedenen Mitgliedern der NATO" sprechen. "Hoffentlich wird es ein produktiver Tag", so Trump weiter.

Trump äußerte zudem die Hoffnung auf einen Waffenstillstand und ein baldiges Ende des Krieges. Wörtlich heißt es in seinem Posting: "Dieser sehr gewalttätige Krieg, ein Krieg, der niemals hätte passieren dürfen, wird enden. Gott segne uns alle!!!"

"Dummes Zeug" und "1000 glückliche Familien"

Trotz fehlender Einigung auf eine Waffenruhe bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul hebt der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha einen Fortschritt hervor: den geplanten Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen. Lasse man die Provokationen und pseudohistorischen Äußerungen und "all das russische dumme Zeug" außer Acht, bleibe immer noch der geplante Gefangenenaustausch, schrieb Sybiha auf Facebook. "Das sind 1.000 glückliche Familien. Schon allein deswegen hatte das alles einen Sinn."

Sybiha kritisierte zugleich die Zusammensetzung der russischen Delegation. "Der Kremlchef Wladimir Putin hat lediglich Personen von geringem Rang entsandt", schrieb er weiter. Die russische Seite verfüge nicht über die nötige Kompetenz, um eine Waffenruhe zu vereinbaren. Dennoch werde die Ukraine weiter auf eine "bedingungslose, dauerhafte und vollständige Waffenruhe" drängen. Russland und die Ukraine hatten am Freitag erstmals seit drei Jahren unter türkischer Vermittlung wieder direkte Gespräche geführt. Ein genauer Zeitpunkt für den Gefangenenaustausch wurde bislang nicht genannt; laut Verteidigungsminister Rustem Umjerow soll dieser aber "in nächster Zeit" stattfinden.

Nach Russlands Angriff auf Bus: Macron appelliert an Trump

Nach einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus mit neun getöteten Zivilisten in der Ukraine rechnet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach eigenen Worten mit einer Reaktion des US-Präsidenten Donald Trump auf den "Zynismus" von Kremlchef Wladimir Putin. "Angesichts des Zynismus von Präsident Putin glaube ich, bin ich sogar sicher, dass Präsident Trump besorgt um die Glaubwürdigkeit der USA, reagieren wird", sagte Macron am Samstag in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Trump sei von der US-Bevölkerung zum Präsidenten gewählt worden und "mit einem löblichen" Ziel angetreten: "Frieden zu schaffen", sagte Macron. Zudem habe Trump gesagt, er wolle "alle einbeziehen, um Frieden zu schaffen", sagte Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Trump hatte Russland am Freitag in einem Interview mit dem Sender Fox News mit Sanktionen gedroht, sollten Verhandlungen mit der Ukraine scheitern.

"Die Waffenruhe-Vorschläge, bei denen es sich um eine amerikanische Initiative handelt, wurden von Präsident Putin und seinen Streitkräften nicht respektiert", kritisierte Macron am Samstag. "Wir haben die Koalition der Willigen zusammengetrommelt, dann gemeinsam Präsident Trump angerufen und gesagt, schau, wir stehen alle hinter einer Waffenruhe. Wir sollten uns alle erneut hinter eine Koalition der Willigen stellen – mit Sicherheitsgarantien", sagte Macron mit Verweis auf das Treffen in Tirana am Freitag.

Wegen dieser Forderungen brachen die Ukrainer die Verhandlungen ab