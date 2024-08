Videotranskript lesen

Hier bereitet sich die Ukraine auf einen Gegenangriff der russischen Streitkräfte vor.

Die Verteidigungsanlagen bestehen aus Stacheldraht und den sogenannten “Drachenzähnen” – pyramidenförmigen Panzersperren aus Beton.

Damit reagiert die Ukraine auf einen möglichen Angriff der Russen.

Hintergrund ist die ukrainische Offensive in der russischen Grenzregion Kursk.

Die ukrainische Armee hat Anfang August mit ihrem Vorstoß auf russischen Boden begonnen und seither einige Geländegewinne verzeichnet.

Nach eigenen Angaben hat die Ukraine 74 Siedlungen in Kursk unter ihre Kontrolle gebracht.

Kiew verfolge nicht das Ziel, russisches Gebiet zu annektieren, erklärt der ukrainische Außenamtssprecher.

Stattdessen wolle die Ukraine in Kursk eine “Pufferzone” entlang der Grenze zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung und der Armee schaffen.

Die ukrainischen Angriffe würden aufhören, wenn Russland einem “gerechten Frieden” zustimme.