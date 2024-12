Talal Dakkak zu Zeiten des Assad-Regimes: Den Löwen soll er in einem Zoo gestohlen und dann abgerichtet haben. (Quelle: Screenshot/X@HamasAtrocities)

Einer der schlimmsten Schergen des Assad-Regimes soll tot sein: der frühere Armeekommandeur Talal Dakkak. Laut bisher unbestätigter Berichte haben die syrischen Rebellen Dakkak in seiner Heimatstadt Hama ausfindig gemacht und hingerichtet. Dieses auf X verbreitete Foto soll Dakkak kurz vor seinem Tod zeigen:

Laut "Bild" war Dakkak Kommandeur der 25. syrischen Division, einer gefürchteten Truppe mit dem Beinamen "Tiger Forces". Tatsächlich soll Dakkak während des Bürgerkrieges einen jungen Löwen aus einem Zoo gestohlen und das Tier abgerichtet haben. Angeblich fütterte Dakkak das Raubtier mit den Leichen getöteter Opfer. Dakkak soll persönlich gemordet und gefoltert und sogar mit den Organen getöteter Gegner gehandelt haben. Seine hohe Stellung in Assads Armee nutzte er wohl auch zum Schmuggel von Drogen.

Was passiert jetzt mit Assads Drogenimperium?

Milliardengeschäft Captagon : Was passiert jetzt mit Assads Drogenimperium?

Die Übergangsregierung unter dem siegreichen Rebellenführer Abu Mohammed al-Dschulani rief am Mittwoch alle unter Assad geflüchteten Syrer zur Rückkehr auf. Für Wehrdienstleistende der Assad-Armee hatten die neuen Machthaber am Montag eine allgemeine Amnestie erlassen. Wer unter Assad gefoltert und gemordet habe, könne aber nicht straffrei davonkommen, ließ al-Dschulani am Mittwoch wissen. Viele von Assads Schergen sind aber weiter auf der Flucht.