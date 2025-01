Sechs Iraner in Saudi-Arabien hingerichtet

Hinrichtung in Saudi-Arabien (Symbolbild): Sechs Iraner wurden getötet. (Quelle: ap)

Weil sie illegal Haschisch eingeführt haben, wurden in Saudi-Arabien sechs Iraner hingerichtet. Die Zahl der Exekutionen ist zuletzt stark angestiegen.

In Saudi-Arabien sind nach offiziellen Angaben sechs wegen Drogenhandels verurteilte Iraner hingerichtet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Mittwoch unter Berufung auf das saudi-arabische Innenministerium meldete, wurden die gegen sie verhängten Todesstrafen in Dammam im Osten des Königreichs vollstreckt. Zum Zeitpunkt machte das Ministerium keine Angaben. Die Hingerichteten hätten "illegal Haschisch eingeführt", hieß es.