Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik treibt seit Jahren seinen separatistischen Kurs voran. Jetzt ist der Präsident der Republika Srpska dabei, zur Tat zu schreiten: "Wir sind bereit, das zu Ende zu bringen", warnt Dodik. Es droht die Abspaltung der Republika Srpska von Bosnien und Herzegowina und damit die größte Herausforderung für den Staat, der seit dem Ende des Krieges in der Westbalkanregion 1995 auf tönernen Füßen steht. Experten schätzen die Lage so ein: "Entweder Dodik oder Bosnien."

Auslöser der jetzigen Eskalation war die Verurteilung von Dodik Ende Februar durch den bosnischen Gerichtshof in Sarajevo zu einem Jahr Haft wegen Missachtung der Entscheidungen des Hohen UN-Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina, des Deutschen Christian Schmidt (CSU). Das Gericht entschied gleichzeitig, dass der 66-jährige Serbenführer sechs Jahre lang kein öffentliches Amt ausüben darf.

Fast 100.000 Menschen waren im Zuge des Zerfalls von Jugoslawien in dem von 1992 bis 1995 dauernden Krieg zwischen bosnischen Serben, muslimischen Bosniern und Kroaten in dem Balkanland getötet worden. Das Friedensabkommen von Dayton teilte das Land danach in zwei Einheiten – die überwiegend von Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimisch Föderation. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch die Zentralregierung in Sarajevo miteinander verbunden, die aber als schwach gilt.