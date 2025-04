Deutschland, Frankreich und Großbritannien appellieren an Israel

Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisieren die israelische Blockade von Hilfslieferungen in den Gazastreifen scharf. "Die israelische Entscheidung, den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza zu blockieren, ist untragbar", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der drei europäischen Staaten.

Israel halte die Blockade von Hilfslieferungen nun schon seit über fünfzig Tagen aufrecht, heißt es in dem Text. "Lebenswichtige Güter sind entweder nicht mehr verfügbar oder gehen schnell zur Neige." Die palästinensische Zivilbevölkerung, wozu eine Million Kinder Kinder gehörten, sei akut von "Hunger, epidemischen Krankheiten und Tod bedroht". Die Außenminister fordern: "Dies muss ein Ende haben."

Außenminister: Katz' Aussagen zu Gaza sind "inakzeptabel"

Ebenso bezeichneten die Außenminister jüngste Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz als "inakzeptabel". Katz hatte vergangene Woche verkündet, Israel werde Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen weiter blockieren. "Israels Politik ist klar: Es kommt keine humanitäre Hilfe nach Gaza." Die Blockade dieser Hilfe sei eines der wichtigsten Druckmittel gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas. Dies schade "den Aussichten auf Frieden", heißt es in der deutsch-britisch-französischen Erklärung.

Israel nahm Mitte März Angriffe wieder auf

Aber auch an der Hamas äußern die Politiker Kritik: "Die Hamas darf die Hilfe nicht zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil umleiten oder die zivile Infrastruktur für militärische Zwecke nutzen."

Israel hatte am 18. März nach einer knapp zweimonatigen Waffenruhe seine massiven Luftangriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen wieder aufgenommen. Die israelische Armee startete auch eine neue Bodenoffensive. Erklärtes Ziel der israelischen Regierung ist es, den Druck auf die Hamas für eine Freilassung der in ihrer Gewalt verbliebenen israelischen Geiseln zu erhöhen. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.