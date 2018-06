Offensive gegen Terrornetzwerk

US-Soldat bei Angriff in Somalia getötet

09.06.2018, 10:08 Uhr | AFP

Somalier stehen vor einem Grab: In dem Land, das von Terror und Hungersnöten erschüttert wird, starb gestern ein US-Soldat. (Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa)

Ein US-Soldat ist bei einem Einsatz in Somalia getötet worden. Dort sind 500 Amerikaner stationiert, um das Land von einem Terrornetzwerk zu befreien.

Ein US-Soldat ist am Freitag bei einem Angriff im Süden Somalias getötet worden. Vier weitere US-Soldaten sowie ein somalischer Soldat seien verletzt worden, erklärte das Afrikanische Kommando der US-Streitkräfte (Africom) in einer Mitteilung. Die Soldaten waren Teil einer Truppe aus 800 somalischen, kenianischen und US-Streitkräften, die ein größeres Gebiet in der Region Jubaland von Mitgliedern der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten islamistische Al-Schabaab-Miliz befreien sollten.

Die internationale Truppe sei am Freitag Nachmittag unter Granaten- und Gewehrbeschuss gekommen, wobei "ein Angehöriger der US-Streitkräfte" getötet worden sei, hieß es in der Mitteilung. Ein Militärvertreter sagte der AFP, der Mann sei Mitglied einer Spezialeinheit gewesen. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Bei dem Einsatz sei es darum gegangen, einen dauerhaften Gefechtsposten einzurichten, um die Präsenz der somalischen Regierung in der Region zu erhöhen, teilte Africom mit.

Mehr als 500 US-Truppen sind in Somalia in der Terrorbekämpfung im Einsatz. Im vergangenen Jahr war ein US-Marine-Soldat bei einem nächtlichen Angriff getötet worden.

Die Al-Schabaab-Miliz kämpft in Somalia seit 2007 gewaltsam gegen die von der internationalen Gemeinschaft unterstützte Regierung und für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats.