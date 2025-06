Nach Iran und USA: Israel bestätigt Waffenruhe

Iran: Tote bei israelischen Angriffen vor Trumps Waffenruhe-Verkündung

Bei israelischen Angriffen vor dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Inkrafttreten der Waffenruhe sind in der nordiranischen Provinz Gilan den örtlichen Behörden zufolge neun Menschen getötet worden. Bei den Angriffen seien Wohngebäude getroffen worden, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Es teilte mit, dass es in den vergangenen Stunden Raketenabschussvorrichtungen im Westiran attackiert habe.

Behörde: Israel öffnet Luftraum wieder für ankommende Flüge

Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Iran in Kraft

Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran ist laut US-Präsident Donald Trump in Kraft getreten. Trump fordert beide Länder auf, sie einzuhalten. "Die Waffenruhe ist nun in Kraft. Bitte verletzt sie nicht!", schreibt er auf seiner Online-Plattform Truth Social .

Iranische Medien: Waffenruhe mit Israel in Kraft getreten

Das israelische Militär löste am Morgen wegen einer sechsten Angriffswelle seit der von Trump in der Nacht verkündeten Waffenruhe-Vereinbarung erneut Luftalarm aus. Trump hatte angedeutet, dass Israel und der Iran eine gewisse Zeit hätten, um alle laufenden Einsätze abzuschließen und die Waffenruhe daraufhin stufenweise in Kraft treten solle.

Israel: Raketenabschussrampen im Iran angegriffen

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben in den vergangenen Stunden im Westen des Irans Raketenabschussrampen angegriffen und zerstört. Die Abschussrampen seien einsatzbereit für Angriffe auf israelisches Gebiet gewesen, hieß es in der Mitteilung. Die Abwehrangriffe seien im Rahmen der letzten iranischen Raketenangriffswelle erfolgt. US-Präsident Donald Trump hat eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran verkündet. Ob diese von Dauer sein wird, ist noch ungewiss. Bei iranischen Raketenangriffen am frühen Morgen in Israel wurden mindestens vier Menschen getötet.