Nach Ermordung

Tausende bei Beerdigung des "Vaters" der afghanischen Taliban

03.11.2018, 15:40 Uhr | dpa

Er war der Lehrer vieler einflussreicher Führer der afghanischen Taliban – und galt als ihr "Vater". Nun haben Tausende seiner Anhänger von Maulana Samiul Haq Abschied genommen.

Tausende Anhänger haben am Samstag dem ermordeten pakistanischen "Vater" der afghanischen Taliban, Maulana Samiul Haq, die letzte Ehre erwiesen. Der 81-jährige sunnitische Geistliche war in seinem Haus in Rawalpindi nahe der Hauptstadt Islamabad erstochen worden. Die Beisetzung, an der auch der Gouverneur der Provinz Khyber Pakhtunkhwa und zahlreiche andere Politiker sowie Geistliche teilnahmen, wurde direkt im Fernsehen übertragen.

Die Hintergründe der Tat waren am Samstag noch unklar. Die Polizei untersuche noch den Tatort, berichtete der Sender Geo TV.





Haq bildete zahlreiche Talibanführer aus

Haq hatte ein islamisches Seminar in der nordpakistanischen Stadt Noschera geleitet. Er hatte dort die meisten afghanischen Talibanführer einschließlich des Milizgründers Mullah Omar ausgebildet. Seinen Ruf als "Vater" der afghanischen Taliban verdankte er auch seinem großen Einfluss auf die Organisation und dem Respekt, den er unter den Anführern der Milizen genoss.