Offenbar Terroranschlag auf Hotel in Nairobi

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist ein Hotel angegriffen worden. Es ist von einer Explosion und Schüssen die Rede. Die Terrorgruppe Al-Shabaab hat die Verantwortung übernommen.

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es zu einem Terroranschlag auf ein Hotel gekommen. Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab habe den Anschlag am Dienstag für sich reklamiert, berichtete die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group. Das Gebiet um den Gebäudekomplex des Hotels Dusit sei abgesperrt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Einige Angreifer befinden sich noch im Gebäude, wie der Polizeichef bestätigte. Die Zahl der Opfer war zunächst unklar.

Medien berichteten von bewaffneten Unbekannten, die sich in dem Komplex befanden. Live-Bilder im Fernsehen zeigten brennende Autos vor dem Hotel, dabei waren Schüsse zu hören. Sicherheitskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort, ein Hubschrauber kreiste über der Gegend. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex getragen. Das Rote Kreuz sei vor Ort, es könnten aber zunächst keine Angaben zu Opfern gemacht werden, sagte eine Sprecherin.

We wish to confirm that there has been an attack incident along 14 Riverside Drive. The area has since been cordoned off.



Motorists are advised to use alternative routes to facilitate smooth operations of the Police.



More information to follow.