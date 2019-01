Angaben von Aktivisten

IS aus letzter Kleinstadt in Ostsyrien vertrieben

23.01.2019, 14:29 Uhr | AFP

Eine zerstörte Stadt in der Provinz Deir Essor: Nach der Rückeroberung von Baghus kontrolliert der IS noch zwei Dörfer und landwirtschaftliche Flächen in dem Gebiet. (Quelle: EST&OST/imago)

Seit September sind die Kämpfe der kurdisch-arabischen Miliz gegen den IS in Syrien in der entscheidenden Phase. Nun soll der Allianz ein wichtiger Schlag gegen die Dschihadisten gelungen sein.

Nach Angaben von Aktivisten haben Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz in Syrien die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem letzten von den Extremisten kontrollierten Dorf im Osten des Landes vertrieben. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, eroberten die Syrischen Demokratischen Kräfte am Mittwoch das Dorf Baghus in der Provinz Deir Essor an der irakischen Grenze. Es war demnach "das letzte Dorf" unter der Kontrolle der Dschihadisten.

Die von kurdischen Einheiten dominierte SDF-Miliz geht seit September mit Unterstützung der von den USA angeführten internationalen Anti-IS-Koalition nahe der irakischen Grenze gegen die letzten IS-Bastionen in Syrien vor.

Bei erbitterten Kämpfen eroberten die kurdischen und arabischen Kämpfer einen Großteil der einstigen IS-Hochburg zurück. Nach Angaben der Beobachtungsstelle haben seit Montag fast 5.000 Menschen die Gebiete verlassen, darunter 470 IS-Kämpfer.







Jetzt sind nur noch kleine Gebiete unter Kontrolle des IS

Laut der Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von Aktivisten vor Ort bezieht, kontrolliert der IS nach der Rückeroberung von Baghus nur noch zwei sehr kleine Dörfer und landwirtschaftliche Flächen in dem Gebiet. Außerdem kontrolliert der IS noch Gebiete in der syrischen Wüste, die sich von der Mitte des Landes bis in die Provinz Deir Essor erstreckt. Dort liefern sich die syrischen Regierungstruppen sporadische Gefechte mit den Dschihadisten.