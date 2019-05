Konflikt mit dem Iran

USA schicken Raketensystem und weiteres Kriegsschiff

11.05.2019, 15:07 Uhr | dpa

Kriegsgefahr: Im Streit über Irans Atomprogramm hatten die USA bereits einen Flugzeugträger und Bomber in den Mittleren Osten verlegt. (Quelle: Reuters)

USA verlegen Kampfverbände in Richtung Iran

Die USA rüsten im Nahen Osten militärisch auf. Nach einem Flugzeugträger kündigt das Pentagon die Verlegung eines Kriegsschiffes an. Man wolle auf Drohungen aus dem Iran reagieren können.

Der kommissarische Verteidigungsminister Patrick Shanahan habe der Verlegung der "USS Arlington" und eines Patriot-Systems in die Region zugestimmt, teilte das Pentagon am Freitag mit.

Das Ministerium hatte bereits den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten verlegt und dies damit begründet, dass es Hinweise darauf habe, dass der Iran Angriffe auf US-Truppen unternehmen könne. Zu Details über die iranischen Drohungen hielt sich die US-Regierung aber bedeckt.







Wie auch im Fall des Flugzeugträgers war die Verlegung der "USS Arlington" in die Region bereits länger geplant, wurde aber nun beschleunigt. Das Pentagon wollte am Freitag keine Angaben zum Zeitplan und dem genauen Ort der Verlegung machen und begründete dies mit Sicherheitsmaßnahmen. In einer Stellungnahme hieß es, man beobachte die Aktivitäten der iranischen Regierung sehr genau.