Kräftemessen mit China

Demonstranten stürmen Hongkonger Parlament

01.07.2019, 15:55 Uhr | AFP, rtr

Demonstranten in Hongkong: Maskierte sind in das Parlament eingedrungen. (Quelle: Tyrone Siu/Reuters)

Nach wochenlangen Protesten sind regierungskritische Demonstranten in Hongkong in das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone eingedrungen.

In Hongkong haben Demonstranten das Parlament gestürmt. Mit einem Rollwagen aus Metall, Stöcken und Gerüstteilen zertrümmerte eine kleine Gruppe hauptsächlich von Studenten verstärktes Glas und bahnten sich ihren Weg. Die mit Schlagstöcken ausgestattete Bereitschaftspolizei setzte Pfefferspray ein.



Tausende gingen am Montag erneut gegen ein Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen auch von Ausländern an China ermöglichen soll, auf die Straße. Es ist der 22. Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie an China. Bereits am Morgen blockierten Demonstranten deswegen eine Hauptstraße.



Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Mindestens eine Demonstrantin erlitt eine blutende Kopfverletzung. Einige Demonstranten warfen Eier auf Polizisten. Nach Polizeiangaben mussten 13 Beamte ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie mit einer "unbekannten Flüssigkeit" übergossen worden seien.