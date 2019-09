Weitere Eskalation am Golf

Iran beschlagnahmt erneut ausländisches Schiff

16.09.2019

Inmitten der bedrohlichen Spannungen am Persischen Golf soll der Iran erneut ein Schiff beschlagnahmt haben. Nachrichtenagenturen berichten, das Schiff habe Diesel schmuggeln wollen.

Der Iran hat nach eigenen Angaben erneut ein Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt. Einheiten der Iranischen Revolutionsgarden hätten das Schiff wegen Diesel-Schmuggels festgesetzt, berichten die iranischen Nachrichtenagenturen Fars und ISNA. Die 11-köpfige Crew sei den Behörden in der Provinz Hormozgan übergeben worden.

In einer Mitteilung erklärte ein Kommandeur der Revolutionsgarden, das Schiff mit dem Namen "Linch" sei 20 Meilen östlich der Tunb-Inseln gestoppt worden. Alle Schmuggler an Bord seien festgenommen worden. Sie hatten das Öl – 250.000 Liter Diesel – demnach von mehreren Schlepperschiffen in der Sang-Salameh-Region auf das Schiff geladen, seien aber von der IRGC-Küstenwache gestoppt, festgenommen und der Polizei übergeben worden.

Im Persischen Golf gibt es immer wieder Schiffe und Boote, die illegal Öl und Gasöl in die benachbarten arabischen Golfstaaten schmuggeln. Zwar werden einige von ihnen von der iranischen Küstenwache oder den Revolutionsgarden erwischt und festgesetzt, aber viele kommen auch immer wieder durch. Nach iranischen Angaben handelt es sich dabei um organisierte Kriminalität, und es sei daher schwierig, die Hintermänner dieser Schmugglerbanden zu fassen.

