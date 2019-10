Trump gibt bekannt

Stellvertreter des IS-Terrorchefs soll auch tot sein

29.10.2019, 15:38 Uhr | AFP , dpa

Trümmer eines Hauses in Barischa in Syrien: Hier soll IS-Anführer Al-Bagdadi von US-Spezialeinheiten getötet worden sein. Nun verkündete Präsident Trump, dass auch sein Stellvertreter tot sei. (Quelle: Mustafa Dahnon/dpa)

US-Soldaten haben offenbar nach IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi auch seinen möglichen Nachfolger getötet. Präsident Trump nannte allerdings keinen Namen.

US-Truppen haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen weiteren hochrangigen Vertreter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Trump teilte am Dienstag auf Twitter mit, es habe sich um den mutmaßlichen Nachfolger des getöteten IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi gehandelt. "Jetzt ist er auch tot," schrieb er in seiner Kurznachricht.

Der US-Präsident nannte weder den Namen des Getöteten noch andere Details. Die Kurdenmiliz YPG hatte am Sonntag mitgeteilt, IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir sei getötet worden. Al-Muhadschir galt als eine der wichtigsten Figuren im IS.

Trump erklärte IS-Chef Al-Bagdadi am Sonntag für tot

Trump hatte am Sonntag den Tod von Al-Bagdadi bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien verkündet. Trump sagte, Al-Bagdadi sei vor den Soldaten in einen Tunnel geflüchtet und habe dort eine Sprengstoffweste gezündet.







IS-Sprecher Al-Muhadschir hatte in der Vergangenheit Anhänger und Sympathisanten im Westen in mehreren Audiobotschaften dazu aufgerufen, Anschläge zu verüben. Der IS hat bislang keinen Nachfolger für Al-Bagdadi verkündet.