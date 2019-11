Nordsyrien

Früherer US-Flugplatz: Russland übernimmt Kontrolle

15.11.2019, 12:39 Uhr | dpa

Donald Trump hat US-Truppen aus Nordsyrien abgezogen, russische Soldaten rückten nach. Nun haben sie einen gerade erst aufgegebenen Flugplatz der Amerikaner übernommen.

Die russische Militärpolizei hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über einen zuletzt vom US-Militär genutzten Flugplatz im Norden Syriens übernommen. "Unsere Einheit hat damit begonnen, den Flugplatz und die Militärbasis zu bewachen", sagte ein Militärvertreter am Freitag der Agentur Tass zufolge.

Die US-Truppen hätten das Gelände in der Nähe der Stadt Kobane erst am Mittwoch verlassen. "Derzeit überprüfen Minenräumer die Anlage auf Sprengkörper", sagte er. Auf dem Flugplatz gebe es klimatisierte Wohnräume und sogar ein Fitnessstudio.







Zuvor hatte das russische Militär Medienberichten zufolge Hubschrauber und das Luftabwehrsystem vom Typ Panzir auf einen weiteren Flugplatz im Norden des Bürgerkriegslandes verlegt, in Kamischli. Bisher hatte die russische Luftwaffe nur Stützpunkte in Tartus und in Hamaimim. Moskau ist ein Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die Hubschrauber sollten die Sicherheit der russisch-türkischen Patrouillen an der syrisch-türkischen Grenze gewährleisten, hieß es.