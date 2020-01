Krise in Griechenland

Anwohner protestieren gegen überfüllte Migrantenlager

14.01.2020, 11:26 Uhr | dpa-AFX

Migranten in einem Lager auf der Insel Lesbos: 42.000 Menschen weilen in Griechenland. (Archivbild) (Quelle: Itar-Tass/imago images)

Die Migrantenlager auf den griechischen Inseln sind überfüllt. Über 42.000 Menschen suchen Zuflucht. Die Bürger wollen die Politik mit Protesten unter Druck setzen.

In Griechenland nehmen Proteste gegen die Überfüllung der Migrantenlager sowie den Bau neuer Lager immer größere Dimensionen an. Aufgebrachte Einwohner haben am Montagabend im Rathaus der Insel Chios den konservativen Vizeminister für Arbeit und Lokalabgeordneten, Notis Mitarakis, beschimpft. "Bringt die Migranten endlich zum Festland. Jetzt spricht das Volk", skandierten einige Demonstranten, die sichtlich außer sich waren, wie lokale Medien übereinstimmend berichteten.

Auch auf anderen Inseln sowie auf dem Festland gibt es Proteste. "Wir sind 8.000 Einwohner und beherbergen mehr als 2.600 Migranten. Das kann keiner auf Dauer ertragen", sagte im griechischen Nachrichtensender Real der Bürgermeister der Insel Leros, Michalis Kollias. Die Migranten leben im Elend und die Infrastruktur der Insel breche zusammen. Die Geduld der Einwohner sei am Ende, fügte der Bürgermeister hinzu.

Regierung will Lage entschärfen

Nach jüngsten Angaben der Regierung in Athen harren in den Lagern dieser Inseln mehr als 42.000 Menschen aus. Noch im April 2019 lebten auf den Inseln nur 14.000 Migranten. Die Regierung in Athen versucht die Lage zu entschärfen.



In den vergangenen Monaten wurden mehr als 10.000 Migranten zum Festland gebracht. Fast täglich setzen aber neue Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln über. Vergangenen Sonntag waren 134 Menschen zum Festland gebracht worden. Am gleichen Tag setzten aber 154 neue Migranten aus der Türkei auf die Inseln über, teilte das Bürgerschutzministerium mit.