Malta schickt Brief an Deutschland

Merkel mit Hitler verglichen: Malta-Botschafter tritt zurück

11.05.2020, 06:37 Uhr | rtr

Angela Merkel: Maltas Botschafter in Finnland hat einen absurden Vergleich gezogen. (Quelle: imago images)

Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sorgt der Botschafter von Malta in Finnland mit beleidigenden Äußerungen für Wirbel: Kanzlerin Merkel kontrolliere Deutschland wie Hitler. Nun musste er seinen Posten verlassen.

Maltas Botschafter in Finnland ist zurückgetreten, nachdem er Angela Merkel mit Adolf Hitler in Zusammenhang gebracht hat. Michael Zammit Tabona habe seinen Posten mit sofortiger Wirkung geräumt, teilte das maltesische Außenministerium am Sonntagabend mit. Zammit Tabonas Worte spiegelten nicht die Position Maltas wider, die von Freundschaft und gegenseitigem Respekt zwischen beiden Ländern getragen sei.

Der Botschafter hatte am Freitag, dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa, auf Facebook geschrieben: "Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer stoppt Angela Merkel? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren." Zammit Tabona war 2014 ernannt worden.

Maltas Außenminister Evarist Bartolo bestätigte der Zeitung "Times of Malta" am Sonntag, dass der Botschafter zurückgetreten sei und dass an Deutschland eine Entschuldigung für den "unsensiblen" Kommentar geschickt werde.