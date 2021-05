Angriffe auf Gaza

Israelische Armee zerstört Hochhaus mit Medienbüros in Gaza

15.05.2021, 16:49 Uhr | AFP, dpa, t-online

Die israelische Armee hat offenbar die Hamas in dem Gebäude vermutet: Per Luftangriff haben die Soldaten das Gebäude im Gazastreifen vollständig zerstört. Mehrere Medienunternehmen hatten dort ihre Arbeitsplätze.

Israels Luftwaffe hat am Samstag nach Medienberichten ein 14-stöckiges Hochhaus im Gazastreifen zerstört. In dem Haus hatten Medienunternehmen wie Associated Press ihre Büros. Nach Angaben eines AP-Journalisten wurde der Eigentümer des Hochhauses von der israelischen Armee im Vorfeld des Angriffs "gewarnt", dass dieses "zum Ziel wird".



Ein weiterer Korrespondent der US-Nachrichtenagentur berichtete auf Twitter: "Wir sind die Treppen aus der elften Etage hinuntergerannt."

Es ist das fünfte Hochhaus, das Israels Armee seit Beginn der jüngsten Eskalation am Montag zum Einsturz bringt. Den Angaben zufolge hatte auch der katarische TV-Sender Al-Dschasira ein Büro in dem zuletzt zerstörten Gebäude.

Militär: Hamas benutzt menschliche Schutzschilde

Die israelische Armee teilte bei Twitter mit, Kampfjets hätten ein Hochhaus angegriffen, in dem der Militärgeheimdienst der islamistischen Hamas über "militärische Ressourcen" verfügt habe. "In dem Gebäude liegen Büros ziviler Medien, hinter denen die Terrororganisation Hamas sich versteckt und die es als menschliche Schutzschilde missbraucht." Die Hamas positioniere ihre militärischen Mittel absichtlich im Herzen dicht besiedelter Wohngebiete im Gazastreifen.

Zuvor hatte das israelische Militär bereits seine Strategie auf Twitter erläutert: Man greife derzeit vermehrt Hochhäuser an, hinter denen man die Hamas vermute. Um keine Zivilisten zu gefährden, warne man die Besitzer im Vorfeld der Angriffe, um die Gebäude zu räumen. Das Vorgehen sei aus Sicht der Streitkräfte mit dem internationalen Recht vereinbar.

Ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms sagte nach der Zerstörung des Gebäudes, Tel Aviv solle sich auf eine "Antwort vorbereiten, die die Erde erschüttern lässt".

Militante Palästinenser hatten die Küstenmetropole zuvor am Samstag bereits drei Mal mit Raketen angegriffen. Dabei wurde in dem Tel Aviver Vorort ein Mensch getötet, es gab beträchtlichen Sachschaden. Es waren die bisher intensivsten Angriffe auf den Großraum Tel Aviv.