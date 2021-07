Terror im Irak

Attentat auf belebten Markt – mindestens 30 Tote in Bagdad

20.07.2021, 15:33 Uhr | dpa, AFP, mk

Kurz vor einem hohen Feiertag hat sich ein Selbstmordattentäter auf einem Markt in Bagdad in die Luft gesprengt. Unter den Todesopfern sind auch mehrere Kinder.

Bei einem Bombenanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Der Anschlag auf einem beliebten Markt in dem schiitischen Viertel Sadr City sei von einem Selbstmordattentäter verübt worden, hieß es vom irakischen Innenministerium. Er habe sich am Montagabend (Ortszeit) mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt.

Zum Zeitpunkt der Explosion drängten sich viele Menschen auf dem Markt, um Lebensmittel für das bevorstehende islamische Opferfest Eid al-Adha einzukaufen. Wie eine Quelle aus dem Innenministerium mitteilte, waren unter den Todesopfern vier Frauen und vier Kinder. Videoaufnahmen in Online-Netzwerken zeigen blutüberströmte Menschen. Einige schrien vor Angst.



Irak leidet noch unter den Folgen der IS-Herrschaft

Erst im Januar waren bei einem schweren Terroranschlag in Bagdad 32 Menschen getötet und 110 Menschen verletzt worden. Die Sicherheitslage in Bagdad hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt allerdings deutlich verbessert.

Der Irak leidet aber immer noch unter den Folgen des Kampfes gegen die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), die zwischen 2014 und 2017 große Gebiete im Norden und Westen des Landes beherrscht hatte. Immer wieder erschütterten damals auch Terrorattentate das Land. Die irakischen Sicherheitskräfte konnten den IS mit internationaler Unterstützung – insbesondere der USA – militärisch besiegen. Zellen der Terroristen sind aber weiterhin aktiv und verüben Anschläge.