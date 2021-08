Fluchtversuch aus Kabul

Am Flugzeug festgehalten: Afghanischer Nationalspieler ist tot

19.08.2021, 16:58 Uhr | sle, rtr

In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben zahlreiche Menschen versucht zu fliehen. Bilder vom Flughafen zeigen, wie Menschen versuchen, einen Platz in einem Flugzeug zu ergattern, oder sich sogar am Fahrwerk von Militärfliegern festklammern. (Quelle: t-online/Social/Reuters)

Sie wollten aus Afghanistan fliehen, hielten sich an einem Flugzeug fest – und stürzten in den Tod. Jetzt ist die Identität eines weiteren Opfers bestätigt: Es handelt sich um einen Fußball-Nationalspieler.

Ein Spieler der afghanischen Jugend-Nationalmannschaft ist einem Medienbericht zufolge beim Sturz von einem US-Evakuierungsflugzeug nach dem Start vom Kabuler Flughafen ums Leben gekommen. Der Fußballer Saki Anwari sei bei dem Vorfall am Montag gestorben, meldet die afghanische Nachrichtenagentur Ariana und die Nationalmannschaft auf Facebook. "Seine Seele ist glücklich und sein Andenken wird geschätzt", hieß es dort in einer Trauernachricht.

Nach der Machtübernahme der Taliban am Sonntag war es am Montag am Kabuler Flughafen zu chaotischen Zuständen gekommen. Afghanen stürmten das Rollfeld und versuchten, in Flugzeuge zu gelangen, dabei klammerten sich auch einige Menschen an startende Maschinen.

Unter den identifizierten Opfern war auch ein Brüderpaar im Alter von 16 und 17 Jahren. Mehr dazu hier.

Die USA kündigten bereits eine Untersuchung des Vorfalls an, nachdem eine Leiche in einem Radkasten eines Evakuierungsflugzeugs gefunden wurde. In einer ersten Erklärung hieß es: "Angesichts der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage rund um das Flugzeug beschloss die C-17-Besatzung, den Flugplatz so schnell wie möglich zu verlassen."