Video zeigt Szene

Kritik an Einsatz: Briten fliegen Auto aus Kabul aus

25.08.2021, 18:12 Uhr | t-online

An Bord einer spanischen Evakuierungsmaschine (Symbolbild): Bei einem britischen Evakuierungsflug aus Kabul soll auch ein Auto ausgeflogen worden sein. (Quelle: Ministry of Defense of Spain/Reuters)

Am Flughafen in Kabul warten noch immer unzählige Menschen auf Rettung. Bei einem Evakuierungsflug der Briten war nun auch ein Auto mit an Bord. Das sorgt für heftige Kritik.

Bei einem Evakuierungsflug aus Kabul haben britische Sicherheitskräfte ein Auto ausgeflogen. In einem Video des Senders "Sky News" ist zwischen den evakuierten Menschen an Bord der Maschine ein Auto zu sehen. Jetzt stehen die Briten in der Kritik, Platz an Bord der Maschine verschwendet zu haben.

Laut "Daily Mail" sei das Flugzeug nicht mit weiteren Menschen beladen worden, um das Zeitfenster am Flughafen in Kabul einzuhalten. Daher sei neben den 134 Menschen auch das Auto ausgeflogen worden.