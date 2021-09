Gefechte beim Präsidentenpalast

Schüsse in Guinea – Berichte über Militärputsch

05.09.2021, 17:38 Uhr | dpa

Ein Militärfahrzeug in der Hauptstadt Conakry: In Guinea läuft offenbar ein Militärputsch. (Quelle: Saliou Samb/Reuters)

Im westafrikanischen Staat Guinea versucht offenbar das Militär, die Macht zu übernehmen. Es kam zu Kämpfen nahe dem Präsidentenpalast, auch der Staatspräsident selbst soll in die Hände der Putschisten gefallen sein.

Im westafrikanischen Staat Guinea ist es in der Hauptstadt Conakry am Sonntag zu Schießereien nahe dem Präsidentenpalast gekommen. Nach Angaben mehrerer mit den Vorgängen vertrauter Personen lehnte sich eine Eliteeinheit der Armee unter Führung des früheren französischen Legionärs Mamady Doumbouya gegen die Führung des Landes auf.

Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigte, wie Präsident Alpha Condé von Armeeangehörigen festgenommen worden sein soll. Die Authentizität des Videos konnte zunächst allerdings nicht überprüft werden. Im Staatsfernsehen erklärte ein Soldat, der 83-jährige Condé sei von Spezialkräften verhaftet worden. Das Verteidigungsministerium erklärte hingegen, die Präsidialgarde habe einen Angriff auf den Präsidentenpalast abgewehrt.

Video zeigt offenbar festgenommenen Präsidenten

In einem Video der Putschisten hieß es, nach der Gefangennahme des Präsidenten sei beschlossen worden, die Verfassung außer Kraft zu setzen und die Institutionen aufzulösen. "Wir haben auch beschlossen, die Regierung abzusetzen und die Grenzen zu schließen", sagte ein uniformierter und bewaffneter Putschist in dem Video, das in den Online-Diensten weite Verbreitung fand, aber ebenfalls noch nicht authentifiziert wurde. In dem Video ist auch der Präsident zu sehen, der sich in der Gewalt der Putschisten befand. Condé – in Jeans und Hemd auf einem Sofa sitzend – weigerte sich darin auf die Frage der Putschisten zu antworten, ob er misshandelt worden sei.

Zuvor hatte ein Reuters-Reporter gesehen, wie Militärfahrzeuge in Kolonnen zum Regierungsviertel fuhren. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigten Bilder von Schießereien und Fahrzeuge mit Soldaten am Zentralbankgebäude in der Nähe des Präsidentenpalastes.

Condé hatte im Herbst vergangenen Jahres eine dritte Amtszeit angetreten. Der Wahl im Oktober war eine von Oppositionellen kritisierte Verfassungsänderung vorausgegangen, die Condé eine weitere Amtszeit erlaubte. Bodenschätze wie Bauxit, Eisenerz, Gold und Diamanten hatten Guinea unter Condé ein anhaltendes Wirtschaftswachstum beschert. Davon profitierte allerdings nur ein kleiner Teil der Bevölkerung.