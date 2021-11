Angriff beim Gebet

15 Verletzte bei Explosion in afghanischer Moschee

12.11.2021, 12:50 Uhr | dpa

Erneuter Anschlag in Afghanistan: Beim Freitagsgebet detonierte eine in einer Moschee versteckte Bombe. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Todesopfer wurden bislang nicht bestätigt.

Bei einer Explosion in einer Moschee im Osten Afghanistans sind am Freitag nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der regierenden Taliban teilte mit, dass sich die Explosion während des Freitagsgebets in der Moschee Spin Ghar in der Provinz Nangarhar ereignet habe. Im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete Meldungen über Tote wurden zunächst nicht bestätigt.

Einer der Stammesälteren teilte mit, die Bombe sei in der Gebetsnische (Mihrab) der Moschee versteckt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Nangarhar gehört zu den unruhigen afghanischen Provinzen, in denen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban ihre Aktivitäten verstärkt hat. Der IS tauchte in Afghanistan erstmals Anfang 2015 auf. Die Taliban und der IS sind verfeindet, auch wenn sich beide als radikale sunnitische Gruppierungen ideologisch nahestehen.