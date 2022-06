Britische Abschiebeflüge stehen möglicherweise auf der Kippe

Nach einem Urteil des Europ├Ąischen Gerichtshofs f├╝r Menschenrechte (EGMR) k├Ânnen die umstrittenen britischen Abschiebefl├╝ge von Asylbewerbern nach Ruanda m├Âglicherweise nicht stattfinden. Das Gericht ordnete am Dienstagabend an, dass einer der Betroffenen erst einmal nicht ausgeflogen werden d├╝rfe. Vielmehr m├╝sse zun├Ąchst eine Frist von drei Wochen nach dem Abschluss des Rechtsweges in Gro├čbritannien verstreichen. Stunden zuvor hatte der oberste Gerichtshof als letzte britische Instanz gr├╝nes Licht f├╝r das international umstrittene Vorhaben gegeben. Unklar blieb zun├Ąchst, ob der f├╝r den Abend geplante erste Flug ├╝berhaupt noch stattfinden w├╝rde.