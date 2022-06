Exklave Melilla: Zahl der Toten nach Sturm auf Grenzzaun gestiegen

Beim Ansturm Tausender Migranten auf eine spanische Exklave in Marokko sind zahlreiche Menschen gestorben. Menschenrechtler erheben schwere VorwĂŒrfe.

Nach dem Tod von mindestens 23 Menschen beim Ansturm Tausender Migranten auf die spanische Exklave Melilla in Marokko haben Menschenrechtler schwere VorwĂŒrfe gegen die SicherheitskrĂ€fte erhoben. Die marokkanischen Behörden hĂ€tten "ungerechtfertigte Gewalt" eingesetzt und Migranten "misshandelt", sagte der Leiter der Marokkanischen Vereinigung fĂŒr Menschenrechte (AMDH) in der Stadt Nador, Amin Abidar, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Menschen seien stundenlang ohne medizinische Hilfe eingeschlossen auf der Erde liegengelassen worden. Nach Angaben der Organisation kamen dadurch mehrere Migranten ums Leben.